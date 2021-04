Niort : un immeuble menace de s'effondrer, une partie de la rue évacuée

Les pompiers du SDIS 79 sont intervenus vendredi 09 avril à Niort avec un drone et une grande échelle à cause de fissures préoccupantes sur un immeuble "vétuste" qui menace de s'effondrer dans la rue Saint Gelais.Une vingtaine de personnes ont été évacuées.

Une partie de la rue Saint Gelais à Niort évacuées depuis ce vendredi 09 avril après-midi dans les Deux Sèvres. En cause, un immeuble de deux étages qui menace de s'effondrer au numéro 107 de la rue. Une trentaine de pompiers du SDIS 79 étaient sur place. Ils ont immédiatement déployé un drone et une grande échelle pour évaluer les risques.

La décision a finalement été prise d'évacuer les immeubles alentours selon Florence Villes, adjointe au maire de Niort. "Cette maison présente un risque d'effondrement du à des fissures transversales sur deux étages (...) La rue a été barrée et est maintenue barrée. Un juge a été saisi pour missionner une expertise qui aura lieu ce lundi 11 avril", détaille-t-elle.

Une vingtaine de niortais évacués

Les logements qui se situent sur les côtés et en face sont évacués. "Nous avons relogé une famille de deux adultes et de deux enfants dans un appartement de la ville, un couple dans un hôtel et les douze autres personnes ont trouvé à se reloger chez des proches", poursuit Florence Villes.

L'expertise réalisée ce lundi permettra de déterminer la suite des opérations sur cette immeuble et dire si les riverains pourront regagner leur logement.