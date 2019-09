Niort : un prêtre suspendu de ses fonctions après des accusations de "comportements déplacés" par une fidèle

Il n'exerce plus depuis la semaine dernière. Une paroissienne l'accuse de "comportement déplacé". L'archevêque de Poitiers réagit sur France Bleu Poitou.

Niort, France

Annonce inattendue en pleine messe, ce week-end, pour les fidèles des Deux-Sèvres. Un prêtre de Niort vient d'être suspendu de ses fonctions après des accusations de "comportements déplacés". C'est une décision rare qui vient d'être prise par l'archevêque de Poitiers, ce dernier s'explique : "Tout citoyen qui a connaissance que quelqu'un a été agressé doit le signaler à la justice donc c'est ce que j'ai fait. Pendant le temps de l'enquête il me semblait nécessaire de suspendre ce prêtre de lui demander de ne plus avoir l'exercice du ministère."

Il me semble nécessaire que les choses soient aujourd'hui dites

Monseigneur Wintzer veut que son diocèse soit exemplaire en la matière. Alors, dès qu'il a reçu le signalement d'une paroissienne, l’archevêque a suspendu le prêtre. Il ne peut plus exercer le moindre acte religieux : mariage, messe, baptême, enterrement... "Il me semble nécessaire que les choses soient aujourd'hui dites parce qu'il en va de la confiance dans les personnes et les institutions."

Le prêtre en question officie à Niort depuis une année et on n'en sait pas beaucoup plus, car c'est le parquet de Niort qui est maintenant en charge du dossier. Monseigneur Wintzer l'explique au micro de France Bleu, suite à une information de La Nouvelle République, mais les fidèles l'ont appris ce dimanche 15 septembre, en pleine messe.