Niort : un récidiviste condamné à quatre ans de prison pour avoir consulté et détenu des images pédo-pornographiques

Le tribunal correctionnel de Niort a jugé ce vendredi après-midi un Niortais de 48 ans pour détention et consultation d'images pédo-pornographiques. L'homme, récidiviste, écope d'une peine de quatre ans d'emprisonnement.

Niort, France

L'homme se décrit lui-même comme "pédophile". Un Niortais de 48 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme pour détention et consultation d'images pédo-pornographiques ce vendredi après-midi, jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Niort après avoir été interpellé mercredi 10 juillet.

C'est un récidiviste. Il a aussi déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineure. Son terrain de chasse, internet et les réseaux sociaux. Le prévenu a recommencé peu de temps après sa sortie de prison en 2015.

Heureusement que j'ai une castration chimique", lâche le prévenu

L'homme fait l'objet d'une castration chimique et "heureusement", lâche-t-il à l'audience. "Sinon vous pourriez passer à l'acte ?" demande le président du tribunal. "Je pense", répond sans sourciller le Niortais. C'est une de ses amies qui alerte les forces de l'ordre. Elle vu des photos avec des mineurs dans son téléphone et son ordinateur. Les enquêteurs en retrouvent plusieurs dizaines.

"Il n'y a pas de partie civile c'est vrai mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de victime", Alice Rodrigues, substitut du procureur

"Toutes les jeunes filles en image sont des victimes", rappelle la substitut du procureur. L'avocat du prévenu, maître Hugo Mannevy, tente de faire valoir que son client "a conscience de sa propre dangerosité" et qu'il faut surtout "accentuer son suivi". Cela ne suffit pas. Le tribunal suit les réquisitions du parquet. Le récidiviste est condamné à une peine de quatre ans et envoyé directement en prison. Le pédophile niortais est également condamné à un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans et une injonction de soins. Un homme par ailleurs sous le coup d'une autre enquête pour corruption de mineure. Il a notamment essayé de rentrer en contact avec 174 profils de jeunes filles sur Whatsapp.