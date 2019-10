A Niort, un vendeur de drogue sème des billets de banque dans sa fuite

Niort, France

L'interpellation remonte à mardi 22 octobre. Des policiers en civil repèrent rue Bonnevay un vendeur présumé de drogue. Ils s'approchent du suspect qui les repère et prend la fuite. Sauf que ce jeune homme de 20 ans sème dans sa course des billets de banque. Il en perd plus d'un et en plusieurs fois. Les policiers remontent donc la piste des billets et en ramassent ainsi pour 380 euros jusqu'à l'endroit où le trafiquant s'est caché.

Sur lui, les policiers saisissent trois cents euros supplémentaires, onze grammes d'héroïne et neuf cachets d'ecstasy. C'est le troisième trafiquant arrêté dans le quartier du Clou-Bouchet depuis début septembre. Depuis les échanges de coups de feu qui ont traumatisé les habitants du Clou-Bouchet début juillet, le quartier est sous haute surveillance et les policiers se font très présents. D'où ces interpellations en série avec une nouveauté, les vendeurs viennent désormais de région parisienne. Les dealers locaux eux semblent vouloir rester discrets justement suite à ces fusillades.