Niort : un voleur de pneus de poids-lourds meurt écrasé sous un véhicule

Un homme de 26 ans est décédé après s'être coincé sous un camion, à Niort, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin. Il était en train de cambrioler une entreprise rue Blaise Pascal.

Avec deux complices, il tentait de voler des pneus et des roues de poids-lourds, ce qui nécessite d'installer des crics pour soulever cabine et remorque. Il s'est glissé sous un camion pour repositionner un des crics, et c'est à ce moment que le drame s'est produit. Le poids-lourd a basculé et a écrasé le cambrioleur.

Ses complices sont allés chercher de l'aide. A l'arrivée des pompiers, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital, des suites de ses blessures.