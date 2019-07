Niort : une aide soignante transportait 1,7 kilo de cocaïne. Elle écope de 3 ans ferme

Niort, France

Les magistrats ont suivi le réquisitoire du parquet d'autant plus que cette femme avait déjà été condamnée pour les mêmes faits par un tribunal des Pays Bas. Une peine acceptable pour son avocate Me Barthélémy, vu la quantité de drogue saisie. 1,7 kg de cocaïne pure c'est au bas mot 150 000 euros à la revente. Cette drogue, la prévenue l'avait dissimulée dans son vagin mais aussi dans ses sous-vêtements et une petite partie dans ses bagages.

6 ans de salaire pour servir de mule

Pour Me Barthélémy, une fois de plus ce sont les mules qui payent le prix fort d'un marché illégal qui enrichit des trafiquants qui sont eux très rarement inquiétés. Et les candidats à faire le transports du Surinam à la France sont légion selon l'avocate. "Pour un qui refuse, il y en a 100 qui attendent derrière malgré le risque", explique Me Barthélémy. C'est le cas de sa cliente. Au Surinam, elle gagne 100 euros par mois comme aide-soignante, diplôme qu'elle a obtenu aux Pays-Bas. Pour transporter la drogue et la livrer à Niort, les trafiquants lui avaient promis 7000 euros soit quasiment six ans de salaire.