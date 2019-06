Niort : une des dix villes ciblées par les trafiquants de drogue comme porte d'entrée

Niort, France

L'office central pour la répression des stupéfiants classe Niort dans les 10 villes choisies par les trafiquants comme porte d'entrée, on parle de cocaïne là notamment. Pourquoi Niort ?

"D'abord le transport, facilité par le TGV pour la population et les trafiquants. D'autre part, les revenus. Nous sommes dans une ville où les classes moyennes sont importantes. La cocaïne c'est festif et pour les consommateurs il faut un certain revenu. Avant, notre ville ne connaissait pas ce trafic".

Comment s'organise ce trafic qui part de Guyane ?

"On a des liens particuliers avec le territoire de Guyane. Ces produits sont fabriqués en Amérique du Sud, au Suriname et au Venezuela, ils sont transportés par des mules et le pont aérien entre la Guyane et la métropole a favorisé le trafic. Nous avons pu grâce au renseignement et au travail des policiers établir qu'il y a 10 à 12 villes qui ont été ciblées volontairement par les trafiquants dont Niort mais aussi d'autres villes comme Dijon, Reims ou Valence".

Où en est-on de ce trafic ?

"C'est un phénomène auquel on a été confronté en 2016, de manière très très forte en 2017-2018. Et peut-être grâce aux réseaux de renseignement que nous avons mis en place avec les policiers et avec nos collègues magistrats de Guyane mais aussi à la répression très forte, peut-être que c'est en baisse en tout cas je l'espère en 2019. Au niveau national, on a saisi 3,8 tonnes de cocaïne en 2016. En 2017 9,2 tonnes et en 2018, 6 tonnes. Ce qui prouve que la répression a fonctionné et le renseignement également. S'agissant de la répression locale, en 2017, six personnes ont été écrouées, en 2018, 15 et au 1er semestre 2019 nous sommes tombés à quatre".

Est-ce que c'est compliqué de lutter contre ce trafic ?

"Il y a le travail local, national, voire international. Sur le plan local, nous avons fait un choix de politique pénale qui est d'interpeller et de faire comparaître immédiatement au tribunal les personnes qui transportent ces stupéfiants et de les incarcérer et en général elles prennent entre 12 et 24 mois d'emprisonnement ferme".

Les moyens de lutte sont-ils suffisants ?

"Il y a plusieurs niveaux. Un office central avec lequel nous travaillons, une police judiciaire régionale et les policiers de Niort qui sont quatre ou cinq spécialisés dans les stupéfiants. Si on nous donnait plus d'officiers de police je serais heureuse mais je peux relever leur efficacité et je peux dire qu'ils sont extrêmement mobilisés".

Autre trafic important, le cannabis ?

"Ce trafic est très différent car les produits viennent du Maghreb. Ils arrivent ici dans les Deux-Sèvres par un réseau structuré en Ile-de-France. La difficulté est double : c'est un produit qui parait anodin aux consommateurs, très peu coûteux. Et il mobilise un certain nombre d'individus pour surveiller, pour revendre. C'est un phénomène que nous avons analysé en particulier au Clou-Bouchet mais pas seulement. Il y a eu des procès assez importants et une lutte assez efficace".