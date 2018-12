Noël à Limoges : le village et les animations rencontrent un grand succès

Ils brillent et résonnent depuis maintenant une semaine à Limoges : le village et les animations de Noël rencontrent un gros succès. Cette année, c'est une formule inédite puisque les animations sont dispatchées dans toute la ville en raison des travaux de la Place de la République.

C'est une première et c'est une vraie réussite. Le village de Noël installé dans les rues de Limoges, inauguré il y a une semaine, rencontre un grand succès. Particularité cette année, les animations sont dispatchées dans tout le centre-ville en raison des travaux sur les deux principales places, République et La Motte, qui les accueillaient les années précédentes.

Dans les rues de Limoges, sous les illuminations et autour des décorations, les passants et les commerçants sont unanimes : cette formule inédite est très agréable, permettant de profiter de différents lieux et de donner un grand dynamisme au centre-ville.

Jeunes, passants, commerçants : tout le monde en profite

Ils sont lycéens et profitent de la patinoire installée Place des Bancs : "on a une pause, du coup on s'est dit qu'on allait venir s'amuser, ça fait du bien de sortir du lycée ça change de la cour du lycée. Et puis c'est pas tous les jours qu'il y a ça et c'est gratuit, alors c'est cool" !

Ou ils sont salariés faisant une pause entre midi et 14 heures : "je mange un churros géant à la pâte à tartiner, et c'est excellent" sourit Nicolas, les lèvres pleines de sucre et de chocolat, "en sortant du travail, on vient profiter des animations, c'est très sympa. Les animations dans tout le centre-ville, c'est une très bonne idée, c'est très agréable que tout le centre ville soit piéton et fermé".

Ou ils sont commerçants dans les petits chalets en bois : "on est contents d'être ici. Les gens sont souriants, pour l'instant ça se passe très bien même si le temps n'est pas vraiment de la partie" se réjouit Arthur, qui vend des petits pain au feu de bois, fourrés de toutes sortes de gourmandises sucrées ou salées,

L'ambiance de Noël dans les rues de Limoges va durer ainsi jusqu'au 5 janvier.