Noël : "attention aux cambriolages", alertent les gendarmes de la région PACA

Nous avons peut-être chez nous des cadeaux de Noël de valeur (notamment du multimédias), et ça, les malfaiteurs en ont bien conscience. Chaque année à Noël les cambriolages se multiplient. Les gendarmes de la région PACA nous incitent donc à être d'autant plus attentifs à ce risque en cette période de fêtes de fin d'années. Voici leurs conseils.

Fermer sa porte à clef

"Ça peut paraitre évident, mais d'expérience nous savons que ça ne l'est pas forcément pour tout le monde", raconte un référent sureté au sein de la gendarmerie. Alors même pour faire une course d'un quart d'heure, il faut fermer sa porte à clef mais aussi le portail de sa maison, les fenêtres et bien vérifier que les portes vitrées sont verrouillées. "Ça n'empêche pas l'effraction mais ça retarde l'accès à votre propriété. Généralement les cambrioleurs choisissent la facilité", explique-t-il.

Départs en vacances

Pour les absences prolongées comme les départs en vacances. Il faut appliquer les conseils donnés précédemment mais aussi prévenir de son absence. Un voisin par exemple pourra alerter la gendarmerie s'il constate la présence d'individus suspects dans la rue, d'éventuels cambrioleurs qui feraient du repérage.

Il existe par exemple le dispositif "voisins vigilants" mais aussi "tranquillité vacances" : vous signalez votre départ à la police ou à la gendarmerie et pendant votre absence ils pourront donc passer à votre domicile pour vérifier que tout va bien. Vous pouvez vous inscrire sur internet ou vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie avec un justificatif de domicile et une carte d'identité.

Et puis autre conseil : restez discret et évitez d'annoncer votre départ sur les réseaux sociaux.