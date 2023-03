Noël Le Graët : "Ce ne sont pas des gestes normaux lors d'un rendez-vous professionnel", s'indigne Sonia Souid

Un rendez-vous déplacé au domicile du président de la FFF, des appels "réguliers", un message vocal en état d'ivresse... Après avoir livré des témoignages glaçant dans la presse en janvier , Sonia Souid revient ce jeudi sur franceinfo sur ses accusations de harcèlement visant Noël Le Graët, ex-président démissionnaire de la Fédération française de football . À l'époque des faits, l'agente de joueurs ne s'était "même pas posée la question" de porter plainte, car elle "débutait dans sa carrière", désormais elle envisage de le faire. "Depuis le mois de septembre et l'article de So Foot, je me suis rendu compte que d'autres femmes étaient concernées et victimes du comportement très inapproprié de Noël Le Graët", s'émeut-elle.

Sonia Souid explique avoir été particulièrement "meurtrie" par la réaction et la ligne de défense de Noël Le Graët à la sortie des révélations sur son comportement. "Il défiait quiconque de trouver la moindre trace, il disait qu'il ne savait pas écrire de SMS, qu'il n'avait jamais harcelé personne dans sa vie", s'agaçe-t-elle. L'agente regrette par ailleurs l'absence d'excuse de la part de l'ancien patron du football français : "Est-ce qu'il a eu la moindre pensée pour les victimes ? Non, il nie en bloc", s'insurge-t-elle. Sonia Souid dit avoir également avoir été "estomaquée" par les "récentes déclarations de Noël Le Graët et de ses deux avocats".

Elle refuse de "laisser passer ça", notamment les propos tenus par Me Thierry Marembert, dans l'émission C à vous, sur France 5 . L'avocat accusait mardi Sonia Souid de "mentir sur certains points" et "d'interpréter un certain nombre de messages". Sonia Souid se défend donc ce jeudi sur franceinfo, réfutant tout mensonge. "Qu'est-ce que j'aurais eu à gagner à part risquer de perdre ma carrière, ma réputation ?", s'indigne-t-elle. Elle assure que "la seule chose qui [l'a] animée et motivée" à livrer son témoignage était de pouvoir se regarder dans un miroir. "J'ai témoigné à visage découvert pour ma fille et ma petite sœur", explique-t-elle. L'agente appelle "toutes les victimes à s'exprimer" : "On doit dire stop, on ne peut plus laisser passer ça", lance-t-elle.

Sonia Souid revient en détail sur ses accusations à l'encontre de Noël Le Graët, évoquant tout particulièrement un dîner survenu alors qu'elle avait 29 ans. Le président de la FFF l'a alors invitée à son domicile parisien, où est aussi conviée Brigitte Henriques, en charge du football féminin à la FFF et qui ne sera finalement jamais présente. Si Sonia Souid a "trouvé étrange" cette invitation, elle explique avoir accepté et de ne s'en être "pas méfié", car "il m'a dit qu'il faisait ça régulièrement et que c'était pour une question de confidentialité". "J'arrive au domicile parisien, je vois dans son salon deux coupes de champagne déjà servies", se remémore-t-elle. Elle affirme ne pas avoir "touché à la coupe de champagne", tandis que Noël Le Graët "lui, en revanche, boit et ça a dû le désinhiber".

"Il tombe sa veste de costume, il déboutonne le col de sa chemise, il est de plus en plus avachi sur son canapé, il écarte les jambes et il se caresse le bas ventre", décrit l'agente, des "gestes pas normaux lors d'un rendez-vous professionnel". Elle soutient qu'à ce moment-là elle est "en panique", d'autant que Noël Le Graët lui "dit très clairement : 'De toute façon on n'a pas besoin de Brigitte Henriques, si on est assez proches tous les deux j'arriverai bien à concrétiser les idées'", selon Sonia Souid. Elle se souvient avoir "le sang qui [lui] monte à la tête, avoir le souffle court". Elle se sent "humiliée, blessée au plus profond de [son] être face à son président qui [lui] manque de respect". "Je suis confrontée à une situation qui me met mal à l'aise au plus haut point", raconte l'agente, qui explique avoir pu partir du domicile. Elle assure ne pas avoir été agressée sexuelle : "Il ne m'a jamais touchée, il ne m'a jamais retenue de force, mais le harcèlement a duré plusieurs années", précise-t-elle.

Elle relate ainsi les appels "réguliers" de Noël Le Graët, l'invitant à dîner. Elle partage alors un message vocal laissé sur son téléphone en 2017, par le patron de la FFF : "Sonia, j'en suis à ma troisième bouteille, et je vous attends pour la quatrième", peut-on entendre dans cet audio. Ce message n'a "pas étonné" Sonia, car il était "le fruit de nos conversations assez souvent quand je prenais le téléphone", explique-t-elle. L'agente est cela dit à ce moment-là "bouleversée" parce qu'elle tient là "une trace tangible" qu'elle peut désormais "faire écouter à [son] entourage pour qu'il puisse se rendre compte de ce qu'[elle] vit". "Est-ce le moment le plus opportun de fréquenter intellectuellement une personne entre la troisième et la quatrième bouteille ?", s'interroge Sonia Souid.