Noël : offrez des cadeaux périgourdins sous le sapin

Dordogne, France

Noel approche, et pour tous les amoureux de la Dordogne, on peut très largement établir une liste à partir de produits 100% made in Périgord. Qu'il s'agisse de produits de bouche, vêtements, jeux on trouve de tout en Périgord.

Les petits chevaux fabriqués en Périgord

Mille bornes, petits chevaux ou Nain jaune, tous ces jeux de société sortent de l'entreprise Lhomond Plastique à Terrasson la Villedieu. Elle en fabrique entre 300 et 400 000 chaque année vendus dans les magasins de jouets. Lors des longues et froides soirées d'hiver, c'est une activité qui plait toujours, surtout si vous êtes confortablement chaussés avec les Charentaises Chausse Mouton fabriquées à Thiviers

Les charentaises made in Périgord de Chausse Mouton © Radio France - Marie Sylvie Prudhomme

Des orteils, aux oreilles, vous pourrez éviter le froid hivernal en investissant dans les bonnets en angora nés d'un élevage ( France Angora ) à Saint Geniès ou les foulards en soie dessinés par Lucrezia Solena à Eymet.

Les foulards peints main de Lucrezia Solena - Lucrezia Solena

Pour démêler vos cheveux ébouriffés par la pluie, ou le vent, vous trouverez la solution à la fabrique de peignes en Corne désormais produits à Saint Martin le Pin. Et pour rester dans le domaine de la beauté, sachez que le département de la Dordogne fournit aussi aux peaux délicates des produits doux et écologiques, shampoings ou savons solides, bios et sans plastique que vous pouvez commander www.belice-boutique.com. Les Bobinettes à Neuvic, fabrique aussi de jolies pochettes, sacs, cabas à partir de tissu recyclé.

Mais en Dordogne, cadeau signifie aussi gourmandise, outre les produits traditionnels( foie gras, cèpes, truffes) vous trouverez aussi ici, les nouveaux vinaigres BIO Tête Noire faits à Prigonrieux, www.vinaigre-tetenoire.fr, du safran et ses produits dérivés au Monde du Safran à Saint Geniès ( Le département compte d'autres producteurs) , les liqueurs de la distillerie Clovis Reymond à Villamblard, et bien sûr tous les vins de Bergerac.