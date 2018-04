Nogent-sur-Vernisson, France

Stupeur chez le sous-traitant automobile Faurecia à Nogent sur Vernisson (Loiret) : un avion de chasse a perdu une réplique de bombe vers 15h30 ce mardi en passant au-dessus de l'usine, une "munition inerte" (qui sert notamment aux exercices) selon les termes militaires. Elle ne présente donc pas de danger, mais en tombant, l'objet a fait deux blessés.

"Deux avions de chasse de l'armée sont passés, on a entendu un gros boum", explique Anthonin Bourgerette, magasinier dans une coopérative agricole en face de l'usine Faurecia. "La détonation a été relativement forte, elle a dépassé le bruit des deux avions qui passaient. On a vu arriver les pompiers et les gendarmes. Au départ, les gendarmes nous ont demandé de fermer le site, avant de nous que ce n'était pas la peine, qu'il n'y avait rien d'urgent." Les pompiers sont intervenus rapidement en très grand nombre (une vingtaine d'engins et une quarantaine de pompiers), craignant dans un premier temps un risque d'explosion, avant d'apprendre que l'objet ne présentait pas de risque. Selon les premiers éléments, l'ogive, la tête avant de la bombe, s'est détachée pour des raisons encore inconnues. Une enquête va être confiée au BEAD-air (bureau enquêtes accidents défense).

L'avion, un Mirage 2000D, avait décollé de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey, où il devait également atterrir. Il devait larguer la munition sur le terrain d'entrainement de Suippes, près de Reims (Marne). Dans l'usine, 600 personnes ont été évacuées vers un point de rassemblement et sont toujours confinées sur ce site. Les jours des deux blessés ne sont pas en danger. L'armée de l'air présente ses excuses aux victimes.