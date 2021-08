Deux hommes ont été placés en garde à vue ce mercredi, après une bagarre générale dans le village de Noirefontaine (Doubs) la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé deux autres personnes avec une batte et une barre de fer.

Noirefontaine : deux blessés à coups de batte et de barre de fer dans une bagarre générale

Deux hommes seront bientôt sanctionnés par le tribunal judiciaire de Montbéliard. Ils sont accusés d’avoir donné des coups de battes et de barre de fer à deux hommes mercredi 21 août à Noirefontaine, dans le Doubs, lors d'un bagarre générale après une soirée qui a dégénéré.

20 personnes impliquées

Il est minuit 40 quand les gendarmes sont appelés dans ce village habituellement très calme. Lors d'une fête, la discussion autour d'une banale histoire de fille tourne à l'affrontement. Après des coups de batte et de pied donnés à une première victime, la situation devient incontrôlable. Près d'une vingtaine de personnes prennent part à la bagarre et une deuxième personne est blessée avec une barre de fer.

À l'arrivée de quatre patrouilles de gendarmes, tous les participants de l'affrontement sont partis, laissant les deux blessés derrière eux, qui sont transportés à l'hôpital pour soigner leurs plaies à la tête et aux côtes. Quatre jours plus tard, les auteurs présumés des coups ont été retrouvés et placés en garde à vue pendant 24 heures par les gendarmes. L'un originaire de Pont de Roide est majeur. Le deuxième, qui habite Bourguignon n'a que 17 ans.

Les deux seront convoqués devant le tribunal judiciaire de Montbéliard. Le mineur écopera d'une mesure éducative. Le majeur se verra proposer une sanction par le procureur de la République pour réparer son délit.