Noirmoutier : 31 enfants d'une crèche évacués après une fuite de gaz

La forte odeur de gaz, ressentie dans une crèche de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée) ce vendredi 7 février après-midi, provenait d'une citerne enterrée. Tous les enfants qui s'y trouvaient ont été évacués, et sont en bonne santé.

31 enfants ont été évacués d'une crèche de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée) après une fuite de gaz. Ils sont tous en bonne santé, et ont été récupérés par leurs parents.

Noirmoutier-en-l'Île, France

Petite frayeur à Noirmoutier-en-l'Île (Vendée) ce vendredi 7 février. Dans l'après-midi, vers 14h30, une forte odeur de gaz a été ressentie dans une crèche de la commune. Le personnel a alors appelé les pompiers qui, sur place, ont établi un périmètre de sécurité autour du bâtiment, coupé le gaz et l'électricité du secteur. Surtout, ils ont fait évacuer 31 enfants du multi-accueil Les Poissons Clowns, également garderie, 2 rue des Sableaux.

Pas une mince affaire quand on sait que beaucoup des petits en crèche ne savent pas encore marcher. Mais l'opération a bien été réussie : les enfants ont été mis au chaud dans une maison de retraite avoisinante et sont tous en bonne santé. 14 adultes, 12 travaillant à la crèche et deux autres qui se trouvaient dans la maison de garde des radiologies, tout proche, ont aussi été évacués.

Aucun risque d'explosion, mais une odeur toujours présente

La fuite de gaz provenait d'une citerne enterrée et le risque d'explosion a vite été écarté. Mais les pompiers - une vingtaine au total, venue des casernes de Beauvoir-sur-Mer, Noirmoutier, Challans, Saint-Jean-de-Monts, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne et Beauvoir-sur-Mer - sont encore sur place en cette fin d'après-midi du vendredi 7 février. Car une forte odeur règne encore au niveau de la chaufferie de la crèche.

Un véhicule spécialisé en risque technologique et pollution, qui avait utilisé pour l'accident d'un camion transportant de l'eau de javel aux Herbiers (Vendée), procède à des relevés.

Les 31 enfants, eux, ont tous été récupérés par leurs parents à la maison de retraite.