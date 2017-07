Noirmoutier : collision entre un bateau de pêche et un voilier

Un navire de pêche et un voilier se sont percutés ce vendredi en début d'après-midi près de l'île de Noirmoutier. Le voilier a coulé mais tous les passagers sont indemnes.

Il était environ 14h30 quand un bateau de pêche, le Manbrisa, appelle le centre régional de surveillance et de sauvetage. Le navire est entré en collision avec un voilier de onze mètres, le Grenifaal IV.

Le voilier a coulé à 18 mètres de profondeur

Les deux bateaux se trouvent à environ neuf kilomètres de la côte, au nord-ouest de l'île de Noirmoutier. Le navire de pêche, un fileyeur de 18 mètres immatriculé aux Sables d'Olonne, n'a pas de dommage ni de victime.

Il récupère son matériel de pêche et va porter assistance aux passagers du voilier. Celui-ci est en train de couler. Cinq minutes plus tard, les deux passagers du voilier sont récupérés sains et saufs. Le bateau lui coule à 18 mètres de profondeur.

Le fileyeur fait route vers Pornichet mais une vedette de la SNSM vient à sa rencontre et récupère les plaisanciers. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.