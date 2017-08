Noirmoutier : deux cyclistes pris au piège par la marée sur le passage du Gois

Deux cyclistes ont pris d'énormes risques mardi après-midi en s'engageant sur le passage du Gois alors que la marée remontait et que les signaux lumineux indiquaient le danger. Ils ont été secourus avant d'être conduits à la gendarmerie.

Deux cyclistes se sont retrouvés coincés sur le passage du Gois mardi après-midi, ils ont été piégés par la marée montante sur cette route de quatre kilomètres qui relie l'île de Noirmoutier au continent (Vendée) et qui est praticable uniquement à marée basse. Les deux hommes de 31 et 41 ans ont dû se réfugier sur une balise (ces pylônes qui jalonnent le Gois tous les 100 mètres), les pompiers ont mobilisé dix hommes et deux zodiacs pour aller les récupérer.

Les cyclistes n'ont pas respecté l'interdiction

Les cyclistes, sains et saufs, ont été conduits à la gendarmerie pour expliquer leur comportement car ils se sont engagés sur la chaussée submersible alors que c'était interdit. Des signaux lumineux l'indiquent lorsque la marée monte, les heures de passages sont inscrites sur un panneau, par ailleurs mardi après-midi il y avait sur place un agent de la police de l'environnement. L'homme a dit aux cyclistes qu'ils ne pouvaient pas passer, ils ne l'ont pas écouté. Les deux copains en sont quittes pour racheter un vélo, le leur a été emporté par les flots !