Un jeune homme est mort ce dimanche sur une plage de l'île de Noirmoutier en Vendée. Il s'était enterré dans le sable, et il a été piégé par la marée montante.

Barbâtre, France

Le drame s'est produit ce dimanche en fin de journée, sur la plage de Barbâtre à Noirmoutier. Un garçon de 21 ans a creusé un trou dans le sable avant de s'y enterrer. Surpris par la marée montante, il n'a pas réussi à se dégager, malgré l'aide de proches et de témoins. Il est décédé avant l'arrivée des pompiers.

Un coëfficient de 109

La victime connaissait pourtant bien le secteur. Mais le jeune homme a commis l'imprudence de s'enterrer en haut de l'estran, juste au niveau où la mer arrive quand elle est haute. Et hier, c'était une grande marée avec un coëfficient de 109. Le jeune homme s'est laissé surprendre par les vagues. L'eau s'est engouffrée dans le trou, provoquant l'effondrement des parois, emprisonnant la victime dans un mélange d'eau et de sable. Des proches et des témoins ont tenté d'extirper la victime, sans y parvenir.

Durant l'été 2016, un accident similaire s'était produit à Noirmoutier, cette fois sur la plage de la Guérinière. Un garçon de 12 ans avait été sauvé in extremis.