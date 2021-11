Noisy-le-Grand : un policier ouvre le feu après un "refus d'obtempérer"

Une enquête pour "refus d'obtempérer" et "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte, annonce ce mercredi le parquet de Bobigny. Un policier a ouvert le feu pour stopper un véhicule en fuite mardi soir à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

Une enquête pour "refus d'obtempérer" et "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte, annonce ce mercredi 10 novembre, le parquet de Bobigny.

Course-poursuite dans les rues de Noisy-le-Grand

L'enquête fait suite à une course-poursuite qui s'est déroulée dans les rues de Noisy-le-Grand mardi soir. Vers 21h45, un véhicule est repéré en train de griller un feu tricolore. Des policiers tentent de le contrôler mais le conducteur refuse de s'arrêter et prend la fuite en roulant sur un terre-plein et parfois à contre-sens, notamment au niveau de l'avenue du Pavé Neuf près de la gare RER. Un autre équipage de police, çà proximité, "tente de faire barrage" explique le parquet. Mais le conducteur ne cède pas, il remonte sur le terre-plein et fonce en direction des policiers.

Le conducteur du véhicule toujours en fuite

L’un d’eux fait alors usage de son arme et tire en direction de la voiture mais le chauffeur parvient malgré tout à prendre la fuite. Le véhicule est retrouvé plus tard, abandonné à Nogent-sur-Marne. Aucun trace du conducteur. Il est toujours recherché ce mercredi soir. "On ne sait pas si des passages étaient présents". L'exploitation de la vidéo-surveillance est en cours tout comme l'analyse du véhicule. Aucun policier n'a été blessé. L'enquête est confiée au commissariat de Noisy-le-Grand.