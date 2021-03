Noisy-le-Sec : une femme grièvement brûlée après une agression dans un bus

Deux personnes ont été agressés et brûlées dans un bus samedi soir à Noisy-le-Sec hier soir. Un homme de 41 ans a été arrêté.

Une très violente agression a eu lieu samedi soir dans un bus à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Un couple a été brûlé après avoir été aspergé d'un liquide inflammable, qui pourrait être de l'essence selon les pompiers. Une femme de 54 ans est grièvement blessée mais son pronostic vital n'est pas engagé. Un homme de 41 ans a été interpellé à Noisy-le-Sec et placé en garde à vue ce dimanche.

Il est 20h00 ce samedi quand plusieurs personnes font irruption dans le bus et s'en prenne à une femme qui se trouve à bord, en l'aspergeant d'un liquide inflammable et en mettant le feu. Son compagnon a immédiatement tenté d'éteindre les flammes et a été blessé. Tout comme le chauffeur de bus qui à utilisé l'extincteur de bord pour éteindre le feu.

Une enquête pour "homicide volontaire" a été ouverte et confiée à la sous-direction de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.