Noisy-le-Sec, France

L'histoire s'est déroulée jeudi soir, à Noisy-le-sec, en Seine Saint Denis. Un équipage de la BAC 93 est appelée sur un cambriolage, dans une zone pavillonnaire. Voulant prendre le voleur sur le fait, ils partent à sa rencontre et abandonnent, sans occupant, leur voiture de police. A leur retour, ils découvrent le véhicule vandalisé, une vitre arrachée et du matériel volé.

Le coupable ? un lieutenant, qui voulait "donner une leçon" à ses collègues, pour bien leur apprendre à ne jamais laisser un véhicule sans occupant. La preuve ? Un enregistrement vidéo. En effet, la voiture de police est équipée d'un système Lapi, "lecture automatisée des plaques d'immatriculation", un système qui permet de repérer les voitures volées et qui comprend une caméra sur le toit.

Colère du syndicat SGP Police

Réaction immédiate du syndicat SGP Police qui diffuse un tract sur son site, pour dénoncer "un comportement inacceptable". Pour Yves Lefèvre, secrétaire général de SGP Police, "cette personne s'est comportée comme l'un de ces petits délinquants dont on se plaint tant. Il a déshonoré l'uniforme et a donné une image déplorable de son unité". Le syndicat a réclamé des sanctions contre le policier trop zélé, afin qu'il soit traduit devant un conseil disciplinaire et qu'il ne puisse plus exercer de commandement.