Nolay : un émetteur radio incendié, la fréquence France Bleu coupée

C'est donc un acte criminel qui est à l'origine de l'incendie d'un émetteur radio situé à Nolay, dans le sud de la Côte-d'Or, à la frontière avec la Saône-et-Loire. Pompiers et policiers sont intervenus ce mercredi soir pour constater les dégâts.

Conséquence : les fréquences de France Bleu, mais aussi de France Inter, France Musique et France Culture, ne sont plus accessibles sur le réseau hertzien, et le resteront plusieurs jours, le temps des réparations. Pour un confort d'écoute optimal, vous pouvez passer par nos sites et applications.

Les communes touchées sont essentiellement situées dans le secteur de Nolay, Chaudenay ou encore Chagny.