Nombreux accidents sur les routes de Provence ce dimanche 5 janvier

Trois accidents de la circulation ce dimanche 5 janvier dans les Bouches-du-Rhône à Plan d'Orgon, Arles et Cassis

Bouches-du-Rhône, France

Le premier a eu lieu aux alentours de neuf heures sur la nationale 7 au niveau de Plan d'Orgon. Un jeune homme de 25 ans, était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Réanimé, il a ensuite été transporté à l'hôpital Nord de Marseille. Il est gravement blessé.

Un autre accident s'est produit sur la commune d'Arles. A l'intérieur du véhicule impliqué, un homme et deux enfants. L'un n'est que légèrement blessé. Le second qui a huit ans est dans un état plus grave. Il a été transporté à l'hôpital de la Timone.

A Cassis, deux motos se sont percutés sur la route de Roquefort-la-Bédoule. Un homme et une femme sont dans un état grave. Ils ont été transportés à l'hôpital de la Timone.