Nombreux coups de feu sur Nantes depuis vendredi soir

Nantes, France

Impressionnante série de coups de feu sur Nantes ces trois derniers jours, dans quatre quartiers différents : Bellevue, Clos Toreau, le Tillay et les Dervallières.

Rue de Charente à Bellevue, à trois reprises vendredi et samedi

Deux bandes rivales se seraient affrontées à Saint-Herblain rue de Charente à trois reprises : vendredi soir 22h30, puis samedi matin 10h et enfin en pleine après-midi samedi, 16h30 . La police a relevé une douille dans un hall d'immeuble et plusieurs éclats d'ogives sur une porte.

Les Dervallières, le Tillay et place Mendès France dimanche après-midi

Selon les forces de l'ordre, des coups de feu ont aussi été entendus samedi vers 16h30 aux Dervallières. Peu de temps après, une balle - au moins une - a traversé un véhicule non loin de la Polyclinique, dans le quartier du Tillay. La police est intervenue quelques minutes plus tard place Mendès France quartier Bellevue pour une course poursuite entre deux voitures; elle a alors interpellé et placé en garde à vue un homme de 48 ans, ivre, qui tirait en l'air avec un fusil.

Clos Toreau dans la nuit de dimanche à lundi

Une douille a également été retrouvée ce lundi matin au sud de Nantes dans le quartier du Clos Toreau après que plusieurs échanges de tirs aient été entendus dans la nuit.