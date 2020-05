Nombreux excès de vitesse en Loire-Atlantique depuis le déconfinement

Plutôt que de lever le pied, certains automobilistes semblent l'avoir baissé depuis le déconfinement. Sensation de liberté retrouvée, règles de conduite oubliées, les excès de vitesse sont nombreux depuis la levée du confinement sur les routes de Loire-Atlantique.

Les gendarmes ont déjà retiré plus d'un dizaine de permis de conduire en 48 heures depuis mercredi après-midi. La palme revient à un automobiliste de 68 ans, contrôlé ce vendredi vers 17h30 à 202 km/h sur la départementale 117 à la Chevrolière entre Nantes et St Philbert de Grandlieu. la vitesse est limitée à 110 sur cette voie express. Le retraité a expliqué aux gendarmes qu'il revenait de Challans et qu'"il était pressé d'aller voir une amie". Il conduisait une Peugeot 508 GT de 180 cv. La voiture a été immobilisée.

la Peugeot 508 du chauffard a été immobilisée - gendarmerie nationale

Deux fois plus de retraits de permis que l'an dernier lors du premier week-end de déconfinement

Déjà, le week-end dernier, le premier du déconfinement, de nombreuses infractions avaient été constatées en Loire Atlantique. Les gendarmes de l'EDSR (escadron départemental de la sécurité routière) avaient relevé plusieurs grands excès de vitesses. Les plus importants : 198 km/h pour une moto, 201 pour une Porsche, et un double record à 215 et 216 km/h pour deux automobilistes qui se faisaient la course à bord de deux Golf (Wolkswagen) sur la Nationale 165 près de Pontchâteau.

59 permis de conduire avaient été retirés le week-end dernier, c'est le double que lors du même week-end en 2019.