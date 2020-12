Nomotech sort vainqueur de son bras de fer avec Manche Numérique devant le Tribunal administratif

Le tribunal administratif de Caen a estimé ce vendredi que le syndicat mixte Manche Numérique en charge de l'équipement du département en fibre optique s'était rendu _"coupable de manquements graves à ses obligations"_dans le cadre du contrat le liant à son délégataire, la société manchoise Nomotech, installée à Poilley.

Dans le cadre du contrat, le syndicat Manche Numérique devait assurer la construction des pylônes devant accueillir les antennes émettrices pour le déploiement du réseau Mimo qui permet d'apporter du haut débit dans les zones grises. Mais la construction a pris du retard et l'implantation mal choisie des pylônes ne permettait pas de cibler les habitations. Autant d'entraves à la réalisation des travaux prévus par Nomotech et à la commercialisation de l'accès à internet pour les habitants des zones concernées.

Un indemnité de plusieurs millions d'euros à calculer

Les tentatives de conciliations à l'amiable pour casser la délégation n'ont pas abouti et c'est donc le tribunal administratif qui a tranché le contentieux, donnant raison à la société Nomotech qui demandait la rupture du contrat de délégation et des indemnités pour le manque à gagner et les pertes occasionnées pour la société. Ainsi la justice administrative met un terme à la délégation en cours, au 31 mai prochain. Quant à l'indemnité, son montant sera fixé à cette date selon différents critères mais dores et déjà, il est possible de dire qu'elle devrait approcher les 10 millions d'euros (lors de l'audience le 18 novembre dernier, Nomotech réclamait 9 millions).

Dans ce dossier, Manche Numérique a la possibilité de faire appel. Pour l'heure, la direction du syndicat mixte indique ne pas vouloir commenter la décision de justice.