Non à l’installation de Roms à la cité Fontvert à Marseille

Ils sont très déterminés .Ils veulent rencontrer le Préfet des Bouches du Rhône pour affirmer leur opposition à ce projet. Ces services nous répondent qu’une réflexion est bien menée pour faire déménager les Roms installés dans des entrepôts derrière les docks des Suds près du port. Ils ne donnent, en revanche, aucune indication pour l’instant sur le lieu de leur nouvelle destination. Environ 200 personnes sont concernées. En attendant, dans la cité, la rumeur fait bondir les habitants.

Une partie du terrain concerné par la rumeur d'installation du camp de Rom © Radio France - Philippe Boccara

Fontvert est une cité dont la vie est déjà très fortement impactée par la misère et les différents trafics, des caïds y ont leur QG. Une cité dégradée aussi par le dépôt sauvage de déchets. Il bouche des rues entières, notamment l’accès à ce terrain .Eric habite ici depuis 23 ans, il est révolté. Il se sent abandonné et ne veut pas dit-il, rajouter la misère à la misère. Cette opposition est menée notamment par Rachida Tir, ancienne habitante, aujourd’hui responsable d’une association d’une cité voisine. Elle demande "des appartements pour les Roms, pas des Algécos". Ces baraques de chantiers pourraient être aménagées en habitation, cela soulève l’incompréhension de cette résidente. Pourquoi, ne pas les loger dans les appartements vides prés de la rue de la République en centre-ville ?

Cette vingtaine d’habitants est déterminée à occuper le site tant qu’ils n’auront pas l’assurance qu’il s’agit d’une rumeur infondée.