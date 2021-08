"Non au pass sanitaire", les locaux de l'Ordre des infirmiers vandalisés à Toulouse

Les locaux de l'Ordre des infirmiers à Toulouse vandalisés en pleine nuit. Une trentaine d'impacts de jets de pierre relevés ce matin, des vitres brisées et plusieurs tags inscrits dont "Non au pass" et "Vive la grève". L'alerte a été donnée ce vendredi matin par des salariés de la structure qui se disent "choqués par une telle agression et qui craignent pour leur sécurité". Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 5 au 6 août.

Une plainte déposée

L’Ordre National des Infirmiers annonce avoir déposé plainte et "condamne fermement ces actes de vandalisme et d’intimidation contre une organisation qui mène une mission de service public."

Une trentaine d'impacts de jets de pierres relevés sur la façade - Ordre national de infirmiers

Une enquête a été ouverte. Elle est confiée à l'unité des atteintes aux biens de la rive droite.