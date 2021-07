"Non au racisme" : samedi en Mayenne, une marche de soutien au livreur Uber Eats victime d'insultes racistes

Samedi 3 juillet, un rassemblement de soutien à Yaya Guirassy, victime d'insultes racistes en mai dernier, se déroulera dans les rues de Laval, à l'appel du livreur Uber Eats et de ses collègues, de la Ligue des Droits de l'Homme et de plusieurs associations.

Une marche pour dire "Non au racisme sous toutes ses formes, non aux discriminations, non à la banalisation des comportements et des propos racistes" se déroulera samedi matin 3 juillet dans les rues de Laval, du quartier de la gare à la place du 11-Novembre dans le centre-ville.

"A l’initiative de Yaya et de ses collègues, soutenus par le collectif des associations des Guinéens de la Mayenne, Metissaj’97 et la Ligue des Droits de l’Homme, nous appelons l’ensemble de la population à nous rejoindre pour dénoncer ces propos racistes, décomplexés, qui ternissent l’idée du bien vivre ensemble" peut-on lire dans un communiqué.

Le 14 mai dernier, Yaya Guirassy, livreur de la plateforme Uber Eats, avait été victime d'insultes racistes de la part d'une cliente. Alors qu'il apportait une commande, il avait reçu un message très violent : "Dépêche-toi esclave", lui avait-t-elle envoyé.

"Que nous soyons Africains, Mayennais, Antillais ou Maghrébins, nous voulons promouvoir le bien-vivre ensemble dans ce département"

Le livreur de 34 ans, "blessé moralement", avait porté plainte pour "injure non publique en raison de l'origine" au commissariat de Laval.