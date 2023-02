Non, il n'y a pas eu de nouvelle disparition d'infirmière dans le Finistère

Depuis quelques heures, un article de France Bleu tourne sur internet, suscitant de nombreux commentaires du côté de Brest. C'est le groupe Brest info qui le diffuse, sans élément contextuel. Il évoque la disparition d'une infirmière à Crozon.

ⓘ Publicité

La publication est très commentée, alors qu'on a appris ce week-end que le corps retrouvé calciné à Argol était bien celui d'Héléna , élève-infirmière de 21 ans disparue à Recouvrance. Le suspect dans cette affaire est mort des suites de sa tentative de suicide.

Et si l'article - vieux de deux ans - revient sur les réseaux sociaux, c'est qu'il évoque une disparition à Crozon et que la commune a été évoquée dans l'entourage du suspect. Mais à notre connaissance et malgré des questionnements d'internautes en ce sens, aucun lien n'est établi.