Non, la terre n'a pas tremblé ce jeudi dans le sud des Landes

"Tout tremblait, le sol, les murs et ça a duré entre 3 et 10 secondes" : comme Céline, qui habite à Saubusse, de nombreuses personnes ont ressenti une forte secousse ce jeudi 20 mai dans les Landes, aux alentours de 15h15, dans le secteur de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons ou encore Saint-Geours-de-Maremne. S'agit-il d'un séisme ? Non, répond le Bureau central sismologique français (BCSF), qui surveille ce genre de phénomène en France. "Nos appareils n'ont rien mesuré dans ce secteur " explique Jérôme Vergne, sismologue au BCSF, joint par France Bleu Gascogne, précisant que les outils de mesure sont extrêmement précis et permettent de détecter même les séismes que ne ressentent pas les hommes. Si les appareils n'ont rien mesuré, c'est donc qu'il n'y a pas eu de séisme.

Un exercice militaire de grande envergure

D'où vient alors cette secousse ressentie par de nombreux habitants ? C'est l'Armée de l'air qui donne l'explication : il y a un exercice militaire aérien de grande envergure en ce moment, notamment au large de Soustons, réunissant des avions de chasse français, américains et britanniques. "Au cours de la journée de ce jeudi, une trentaine d'autorisations de passage du mur du son ont été accordées aux avions participant à l'opération" explique un porte-parole de l'Armée de l'air. C'est donc un de ces avions qui, en franchissant le mur du son, a fait trembler les murs des maisons, précise l'Armée. Cet exercice, baptisé Atlantic Trident, doit durer jusqu'au 28 mai. Il réunit une quarantaine d’avions de chasse, ainsi que des ravitailleurs de l'Armée française, de l’US Air Forceet de la Royal Air Force britannique.