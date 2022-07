A de nombreuses reprises, les années passées, la tombe du Maréchal Pétain sur l’île d'Yeu a été profanée, notamment les 23 juillet, jour de sa mort. Un tweet relayé et commenté des centaines de fois affirmait qu'elle avait cette fois été recouverte d'excréments. C'est faux assure la mairie.

Non, la tombe du Maréchal Pétain sur l'île d'Yeu n'a pas été recouverte d'excréments

C'est la cible estivale de l'île d'Yeu, la tombe du Maréchal Pétain. La sépulture de l'ancien militaire est la plus visitée du cimetière de Port-Joinville et surtout la plus dégradée, en particulier les 23 juillet, jour de l'anniversaire de sa mort. Sur Twitter, Action Française, le mouvement politique royaliste affirme que cette fois, c'est la veille que certains s'en seraient pris à la tombe à coup d'excréments. Une information qui s'avère fausse.

Des défections, les services techniques de la mairie en ont retrouvé à plusieurs reprises sur la tombe ces dernières années. Sauf que cette fois ni les habitants que nous avons interrogés, ni les gendarmes, ni la police municipale qui effectue des rondes au quotidien dans le cimetière, n'ont vu une seule trace d'excréments.

Urine, détritus, essence...

Depuis deux-trois ans, les dégradations se sont même arrêtées assure la mairie qui voudrait bien que les gens s'intéressent plus à toutes les beautés que possède l'île. Il faut dire que cette tombe placée à l'écart, dos aux quelques 1.700 autres sépultures des lieux n'a pas été épargnée. Récemment se sont des fleurs qui ont été retirées. Une autre fois, des graffitis ont donné du fil à retordre aux agents de la mairie. Mais cela va parfois beaucoup plus loin. Avec de l'urine retrouvée par exemple. En 2018, un homme a même aspergé la tombe d'essence avant d'y mette le feu. L'année d'avant, c'est cette fois un container poubelle en feu qui est jeté dessus.