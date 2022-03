Non, le stade Saint-Saëns à Saint-Étienne ne va pas être détruit

"J'ai entendu dire que le stade, ils voulaient le détruire." "Moi j'ai pas vu les maquettes, mais certains les ont vues et ils disent qu'ils veulent détruire le stade." Ce bruit court dans le quartier Montreynaud sur l'avenir de son stade de football, le stade Saint-Saëns. Il ne s'agit que d'une rumeur : la mairie compte en fait rénover le site d'ici l'été 2022. L'adjointe en charge de l'urbanisme l'a annoncé lundi 21 mars lors de la conférence de presse avant le conseil municipal.

Une nouvelle pelouse synthétique

La mairie confirme et rassure : il s'agit d'installer une pelouse synthétique, de "requalifier" les vestiaires, de créer un nouvel accès en contrebas du stade. Bref : Saint-Saëns va faire peau neuve d'ici l'été, et non disparaître.

Un gros projet pour les enfants de Montreynaud

C'est dans le cadre d'un chantier plus vaste que ce stade va être rénové. Il s'agit d'un projet à 8 millions d'euros porté par la mairie, pour créer en parallèle un nouveau pôle petite-enfance jeunesse en lieu et place du groupe scolaire Elsa-Criolet. Cette école, elle, va être démolie pour créer de nouveaux locaux, qui hébergeront de nombreux services.

Seront donc regroupés dans ce futur pôle :

la crèche municipale. Le nombre de lit va être augmenté, pour passer de 36 à 46 berceaux.

le centre de loisir pour les 3-12 ans. Le but ici aussi est d'avoir plus de places pour les petits de Montreynaud et des alentours. La capacité va plus de doubler pour accueillir jusqu'à 200 enfants.

le CLJ 42, animé par la Police Nationale, plus à destination des ados, va aussi déménager dans le nouveau pôle.

Les Coquelicots, le centre pour enfants atteints de troubles du spectre autistique.

Le lieu d'accueil parent-enfants.

Un espace de lecture.

Deux dates de livraison

La mairie prévoit en outre de faire un grand parking vélo-voiture, et un parvis "généreux" pour faciliter l'accès à ce nouveau site. Le but est de faire en sorte de rassembler les activités pour les enfants en un seul lieu, et laisser l'espace Aretha-Franklin (où sont actuellement installées certaines de ces infrastructures) pour les activités adultes.

Là où le nouveau stade Saint-Saëns doit être livré pour l'été 2022, les débuts du pôle petite-enfance jeunesse sont encore loin. La première pierre doit être posée en 2023, pour une livraison en 2026.