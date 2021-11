Non-lieu pour les policiers municipaux de Belfort soupçonnés d'avoir rédigé un faux rapport

L'affaire avait fait polémique, et avait même conduit à jeter un froid entre la police municipale de Belfort et la police nationale : leur collaboration avait été suspendue un temps par le maire de la Ville. Deux policiers municipaux avaient en effet été placés en garde à vue et mis en examen pour "usage de faux en écriture publique" en mai 2020. Les agents étaient alors poursuivis pour avoir rédigé un rapport "altéré". Les deux policiers ont finalement bénéficié d'un non-lieu apprend ce jeudi France Bleu Belfort Montbéliard, les charges étant insuffisantes.

Des incohérences "importantes"

L'ordonnance de non-lieu montre que le rapport rédigé par les policiers a été tout simplement mal rédigé, qu'il manquait de "rigueur". En effet, ce jour-là, les deux agents interviennent suite à un signalement : un scooter roule à vive allure dans les rues de la ville. Les policiers identifient le conducteur et le voient en train de procéder à une "transaction douteuse". Les forces de l'ordre essaient alors de l'intercepter. L'un des policiers, qui circule en VTT, percute alors le scooter. Et c'est là que le dossier s'emballe.

L'instruction indique que les caméras de vidéosurveillance montrent d'importantes incohérences et de contradictions. La vidéo est formelle : c'est le policier qui percute le scooter. Or, dans leur rapport, les agents indiquent que c'est le scooter qui les percute.

Un rapport qui manque de précisions, mais aucune malveillance

Or, toujours selon la magistrate en charge de l'instruction, il ressort des différentes déclarations des deux policiers que les agents ont rédigé un rapport en fonction de leurs ressentis, et qu'ils n'ont pas débattu entre eux de manière objective du déroulé précis des faits. Ce qui relèverait d'une faute professionnelle plutôt que d'une infraction pénale précise l'instruction, qui montre également qu'il n'y avait aucune intention malveillante de tronquer "volontairement la vérité" de la part des forces de l'ordre. La preuve, a soulevé la défense des policiers, les agents savaient très bien que des caméras les filmaient : on les voit faire un geste en direction de la vidéo surveillance.

Le maire de Belfort, Damien Meslot, se félicite de l'issue de cette affaire, qui avait pris une tournure politique : "Ils sont maintenant lavés de tout soupçon, alors qu'on les a trainés dans la boue. L'enquête montre qu'ils n'ont jamais outrepassés leurs droits".