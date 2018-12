"Non Madame Belloubet" : pourquoi les avocats disent non à la réforme de la justice à Reims

Les avocats se sont une nouvelle fois mobilisés ce mercredi 12 décembre pour protester contre la réforme de la justice, qui remet en cause la proximité entre les citoyens et ceux qui rendent la justice.

Reims, France

"Non Madame Belloubet !" : les avocats poursuivent leur mobilisation à Reims contre la réforme de la justice, votée dans la nuit de mardi à mercredi par l'Assemblée nationale. Une réforme qui prévoit notamment des dépôts de plainte par internet, la spécialisation de certaines cours d'appel ou encore des procédures en ligne et sans audience pour certains "petits litiges civils". Des avocats ont à nouveau manifesté ce mercredi 12 décembre devant le Palais de justice de Reims, et jusqu'à la sous préfecture.

Des magistrats solidaires du mouvement

L'inquiétude sur la réorganisation des tribunaux, elle concerne les avocats et les magistrats. "Le magistrat ne peut pas répondre aux besoins du justiciable s'il est à 100 km... quand on a des fonctions spécialisées, juge des enfants, juge d'application des peines, juge d'instance (pour les mesures de tutelle par exemple) qui s'occupent de publics vulnérables, si c'est à la personne de faire l'effort pour venir nous voir, on va en perdre en route et ça c'est pas acceptable vis à vis de notre serment de magistrat", explique Valéry Morron, substitut du procureur à Reims et délégué régional adjoint de l'Union syndicale des magistrats (USM).

Il n'y a pas de "petite" affaire dit Rachel Beck, juge d'instance et déléguée régionale de l'USM. Copier

Les avocats ont mis en scène un procès fictif de la ministre de la justice. © Radio France - Sophie Constanzer

Mobilisation très suivie par les avocats de Reims et Châlons

Le 22 novembre dernier déjà, les avocats de Reims et de Châlons avaient organisé une journée justice morte. Des avocats étaient même allés sur le marché de Noël pour parler des motifs de leur colère avec la population. Et notamment ce point de la réforme de la justice qui pourrait concerner un grand nombre de parents divorcés : les pensions alimentaires pourront être révisées non plus devant un juge des affaires familiales mais par le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF).

"Si le directeur de la CAF est prêt à faire le travail que nous avocats nous faisons, en recevant les gens dans nos cabinets très bien s'il est prêt à le faire ! je ne pense pas que ce soit le cas, et donc à ce moment là les gens auront des décisions inapplicables et qu'ils n'auront pas comprises", expliquait Maître Roger, dont un tiers des dossiers concerne les affaires familiales dans son cabinet.

Sur le marché de Noël de Reims, les avocats en grève expliquent pourquoi ils sont contre la réforme de la justice pic.twitter.com/CS5gMQmZwc — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) November 22, 2018

On va prendre le caractère humain de la profession d'avocat -- Maître Braconnier

Une justice plus impersonnelle et moins accessible financièrement c'est aussi ce que craint Maître Braconnier, présidente de l'Union des jeunes avocats Reims Ardennes. "Un avocat qui doit se déplacer à 500 km pour aller plaider son dossier, ce sont des frais supplémentaires pour son client et qui ne sont pas forcément possibles à mettre en oeuvre notamment pour les gens à l'aide juridictionnelle...", soulignait Maître Braconnier le 22 novembre dernier sur le marché de Noël. Et de préciser : "donc si c'est la cour d'appel de Nancy ou de Strasbourg qui est compétente, le client devra prendre un avocat sur place pour éviter les frais, et vous allez avoir des rendez vous téléphoniques...".