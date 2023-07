"Non nous ne laisserons pas la France brûler", le syndicat Alliance Police Nationale Gard (communiqué)

Ce vendredi soir, dans le Gard, le commissariat d'Alès, comme la gendarmerie de Quissac, a été en partie incendié. Des tirs de mortier d'artifice. Des cocktails molotov . Cette fois, "la violence est montée d’un cran avec l’attaque du commissariat d’Ales à coups de cocktails Molotov, indique le syndicat Alliance Police Nationale Gard, dans un communiqué publié ce samedi. Non nous ne laisserons pas la France bruler, nous ne laisserons pas notre pays tomber aux mains de petits voyous. " Dans le Gard, selon la Préfecture, 3 policiers ont été légèrement blessé s ces dernières 24h.

"Le rôle de la Police contrairement à ce que certains veulent laisser croire n’est pas de tuer mais bel est bien de protéger la population et les biens, de maintenir l’ordre et la tranquillité publique et de protéger la République, insiste par ailleurs le syndicat de police. Hier des bâtiments publics ou privés ont été la cible d’attaques, des particuliers circulant à bord de leur véhicules ont subi les mêmes attaques et la Police a fait tout son possible pour endiguer cela, et ce malgré un effectif restreint pour faire face à de telles violences".

A Nîmes, notamment dans le secteur de rond-point de la route d'Arles, les automobilistes ont été la cible de tirs de fusées d'artifice.