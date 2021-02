Non-respect des mesures sanitaires : trois hommes jugés en correctionnelle à Orléans

Lorsqu'on ne respecte pas les mesures imposées par l'état d'urgence sanitaire, on risque une contravention. Mais si l'on est verbalisé à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, cela devient un délit : on s'expose à une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison. Ce jeudi, pour la première fois depuis la crise du Covid-19, le tribunal correctionnel d'Orléans a ainsi jugé trois affaires de ce genre.

Verbalisé 17 fois pendant le confinement !

Deux jeunes hommes de 20 et 21 ans, d'abord. L'un a été contrôlé 17 fois alors qu'il n'avait pas d'attestation de sortie lors du premier confinement à Orléans, place Mozart (dans le quartier de l'Argonne). L'autre a écopé de cinq procès-verbaux pour non-port du masque à St Jean-de-Braye, entre novembre et décembre dernier.

La situation du troisième prévenu, âgé de 45 ans, est ubuesque : par 4 fois, il a été verbalisé par les policiers pour ne pas avoir respecté le confinement en avril 2020 - sauf qu'il est en fait sans domicile fixe... "Je me fous de la vie, elle n'est pas précieuse", a-t-il même déclaré lors d'un contrôle.

Des amendes et une inscription au casier judiciaire

Aucun de ces trois hommes n'était présent à l'audience jeudi, ils ont donc été jugés par défaut : "Je pensais requérir des travaux d'intérêt général, avec l'idée que cela permettrait de les sensibiliser à cet enjeu de société ; mais en leur absence, je réclame pour chacun 1 mois de prison" a expliqué le procureur Christian Magret. Les juges ont finalement été plus cléments : 500 euros d'amende pour les 2 jeunes, 300 euros d'amende avec sursis pour le SDF - avec inscription au casier judiciaire.