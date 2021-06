Non-respect des règles sanitaires lors du derby : le président du BO répond au préfet des Pyrénées Atlantiques

Au lendemain du succès épique aux tirs au but de Biarritz sur Bayonne en barrage d'accession au Top 14, le président du BO Jean-Baptiste Aldigé a réagi dimanche aux polémiques et au communiqué du sous-préfet de Bayonne, concernant le non-respect des règles sanitaires lors du derby basque. Eric Spitz, a fait part de sa colère. Concrètement, de ne pas avoir respecté la jauge des 5.000 personnes mais aussi d'avoir autorisé des ventes d'alcool au sein du stade. Enfin le préfet s'élève contre l’envahissement de la pelouse par la foule des supporteurs à la fin du match. Fort de ces constats le représentant de l'Etat a saisi le procureur de la république de Bayonne et attend une réaction de la Ligue Nationale de Rugby.

Nous avons tenté de joindre le Président du Biarritz Olympique Pays Basque qui ne nous a pas répondu. En revanche, Jean-Baptiste Aldigé a accordé un entretien à nos confrères de RMC. Dans cette interview, le président du Biarritz Olympique déclare : "On a regardé encore hier (samedi) le logiciel de billets vendus et il y avait 5.000 personnes, comprenant d’ailleurs les cinq invitations, un peu sous le manteau, que m’avait demandées le sous-préfet de Bayonne pour être au match lui et sa famille"

"Il n'y a eu aucun rapport fédéral ou d'arbitre sur un dysfonctionnement" ─ Jean-Baptiste Aldigé

Mis en cause, le sous-préfet de Bayonne, Philippe Le Moing-Surzur se défend. Deux invitations ont été remises comme le veut l'usage à lui et son chauffeur. En revanche, pour les cinq autres places destinées à la famille du sous-préfet et commandé en début de semaine, elles ont bel et bien été payées 30 euros par ticket. Un chèque a même été remis avant l'entrée dans le stade à l'un des salariés du club, devant témoin.

Pour répondre à la polémique, le président du BOPB ajoute : "Les gens étaient heureux. Je ne peux pas croire qu’on essaye de venir salir cette joie-là parce que c’était incroyable. J’espère que ce n’est pas encore une façon de notre territoire bien à nous d’essayer d’exclure le Biarritz Olympique. Le Biarritz Olympique est redevenu le club référent de ce territoire. L’ordre des choses a été rétabli. On est là et j’espère qu’on ne nous empêchera pas de savourer ce bonheur."

Sur la question des buvettes ouvertes

"J'ai une autorisation du sous-préfet pour ouvrir les buvettes, comme il avait autorisé l’ouverture des buvettes dans la fan-zone de Bayonne. Je suis donc surpris. On délivrera tous les documents aux autorités compétentes pour vérifier. Pour l’envahissement du terrain, c’est comme à Roland-Garros. Après 23 heures, ils ont laissé profiter du choc Nadal/Djokovic. Pour l’envahissement du terrain, je ne sais pas comment vous faites pour retenir des personnes qui attendent de remonter en Top 14 depuis sept ans. Après, c’était dans les normes, puisque les gens qui étaient là avaient un pass sanitaire. Laissez les gens vivre, laissez les gens être heureux. Ils en ont besoin."

D'éventuelles sanctions pour le BO ?

"J’avoue que je suis un peu interloqué par la forme. Ça fait beaucoup cow-boy. J’ai vu une de ses phrases à notre sujet : "Ces gens-là sont au-dessus des lois". Je ne le connais même pas. Je comprends qu’il soient un peu sous pression, qu’ils aient besoin de montrer à Paris, au pouvoir centralisé, qu’ils font l’affaire en province, qu’ils règnent sur le Pays Basque, qu’ils tiennent ça comme il faut. Si vous avez mon numéro monsieur le Préfet, vous pouvez m’appeler. On peut échanger. Il n’y a pas besoin de se tirer dessus dans la presse ou de faire des communiqués."