Non-respect des règles sanitaires lors du match Biarritz-Bayonne : le BOPB risque une fermeture administrative

Ce samedi soir, le Biarritz Olympique n'a pas respecté la jauge de 5.000 spectateurs lors du match d'accession contre l'Aviron Bayonnais. La préfecture a constaté que les contrôles du pass sanitaire n'ont pas été systématiquement réalisés par le club. La police sur place a aussi noté des ventes d'alcool à emporter au sein du stade. Autant de faits qui impliquent plusieurs mesures à l'encontre du Biarritz Olympique selon le préfet, qui a saisi le procureur de la République pour une procédure judiciaire. "Je constate qu'aucun des engagements pris n'a été respecté" dénonce Eric Spitz à France Bleu Pays Basque.

Une fermeture administrative ?

"Il y a trois catégories de mesures, indique le préfet. Les judiciaires (avec la saisie du procureur de Bayonne) les suites sportives : les contrôleurs de la Ligue Nationale de Rugby étaient sur place, la police leur a remis des éléments très précis sur ces manquements, qu'ils ont pu observer de leurs propres yeux, et les sanctions administratives : le BO comme tous les clubs professionnels, a bénéficié d'importantes aides de l'Etat qui étaient conditionnées au fait qu'ils respectent au minimum les règles, donc je verrai si je ferme cet établissement recevant du public ce qui aurait pour conséquence l'arrêt de toutes les aides."

Je constate au Pays Basque où la parole a une certaine importance, qu'elle n'a pas été tenue sur différents points — Eric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet qui félicite les joueurs du BO pour leur victoire mais pas les dirigeants du club. "Il y avait eu trois réunions pour régler jusqu'au plus infime détail le déroulé de ce match, et je constate au Pays Basque où la parole a une certaine importance, qu'elle n'a pas été tenue sur différents points : le contrôle de jauges, l'absence de pass sanitaire pour certains spectateurs, le club a organisé une vente d'alcool à emporter dans les buvettes alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire, et puis l'envahissement du stade, parce que le nombre de stadiers qu'on avait demandé n'a pas été suivi des faits."

"Les dirigeants du club ont une responsabilité"

Au Pays Basque ce dimanche, le taux d'incidence est supérieur à 100, indique le préfet. Ce qui tranche avec la moyenne départementale à 61. "Avec de tels éventements, la présence du variant delta ou indien, ce n'était vraiment pas une très bonne idée de ne pas respecter les gestes barrières, ajoute le préfet. Je pense que les dirigeants du club ont une responsabilité. Par ailleurs, ça s'est très bien passé dans les deux fans zones, aussi bien à Biarritz qu'a Bayonne, c'est vraiment uniquement sur le stade du BO que les choses ont dégénéré."