Non-respect du confinement : un Morbihannais de 18 ans condamné à trois mois de prison avec sursis

Un jeune homme de 18 ans a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général pour ne pas avoir respecté les règles de confinement à plusieurs reprises.

La police de Vannes a contrôlé quatre occupants d'un véhicule en infraction avec les règles du confinement mercredi 15 avril. Il est 22h lorsqu'une patrouille repère la petite bande et procède à son contrôle rue Victor-Hugo. Aucun des quatre occupants ne dispose de son attestation dérogatoire de sortie. Des amendes de 135 euros sont dressées.

Un mineur placé en foyer pour jeunes

Deux jeunes vont cependant être placés en garde à vue. L'un à 18 ans et a déjà été contrôlé plus de trois fois en infraction avec les règles de confinement. Jugé ce jeudi 16 avril, il a été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général. L'autre passager, mineur, a lui été placé en foyer à Lorient.