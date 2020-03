Non respect du confinement : un piéton en garde à vue à Lure  

Les gendarmes de Haute Saône ont procédé à des contrôles d'attestation ce dimanche dans le centre ville de Lure. Dans la matinée, un homme d'une quarantaine d'années a été arrêté rue de Belfort.

A pied sans attestation conforme

Cet habitant de la cité luronne circulait à pied et son attestation dérogatoire de déplacement n'était pas valide. C'est la quatrième fois depuis le début de la période de confinement qu'il est pris et verbalisé pour non respect des mesures dérogatoires. Actuellement à la brigade de Lure, cet individu multirécidiviste et déjà connu des services de gendarmerie pour d'autres faits risque des poursuites judiciaires...et une peine d'emprisonnement.

Jusqu'à six mois de prison ?

Si quatre violations sont relevées dans les 30 jours qui suivent le début de la période de confinement, ce qui est le cas pour cet homme, l'auteur est passible d’un délit punissable de six mois de prison et de 3 750 euros d’amende, a rappelé ce dimanche la préfecture de Haute Saône.

Dans une vidéo publiée sur Facebook ce dimanche, le maire de Lure, Eric Houlley a appelé les habitants au respect des règles de confinement.