Non-respect du confinement : une centaine de verbalisations par jour dans la métropole dijonnaise

En Côte-d'Or, comme ailleurs, certaines personnes ont du mal à respecter les règles du confinement. Depuis le 17 mars, France Bleu Bourgogne vous a parlé de ce jeune homme contrôlé quatre fois en trois jours à Quetigny ou bien de cet automobiliste qui a préféré engager une course-poursuite avec les gendarmes plutôt que de présenter son attestation.

Vendredi 3 avril 2020, le préfet de Côte-d'Or, Bernard Schmeltz a annoncé qu'environ une centaine de personnes sont verbalisées chaque jour à Dijon et ses alentours, pour non-respect du confinement. En cette fin de troisième semaine de confinement, le préfet note un « relâchement, avec plus de monde dans les rues, plus de monde en promenade"