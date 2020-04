Non respect du confinement : une cinquantaine de personnes verbalisées autour des barrages du parc du Pilat

Les gendarmes de la Loire ont mené des contrôles autour des barrages de La Valla-en-Gier et du Dorlay ce samedi et le week-end précédent. Ils ont croisé des randonneurs, des baigneurs ou encore des familles en plein pique-nique, en totale violation des règles du confinement.

"Par respect pour la santé des autres, pour les personnels soignants qui œuvrent sans relâche pour sauver des vies : restez chez vous", ne cessent de répéter les gendarmes de la Loire sur leur page Facebook.

Hier et le week-end précédent, leurs collègues de Saint-Chamond et de Saint-Paul-en-Jarez ont contrôlé de nombreuses personnes autour des trois barrages de La Valla-en-Gier ainsi qu'autour de ceux du Dorlay. À chaque contrôle, une verbalisation ou presque puisque ces personnes, parfois venues en famille étaient à chaque fois à plus d'un kilomètres de chez elles : résultat une cinquantaine de PV dressés entre ce samedi et le week-end des 4 et 5 avril.

"Des personnes se promènent, pique-niquent ou encore se baignent", observent les militaires. Or "l'arrêté préfectoral du 29 mars interdit l'accès à certains lieux (barrages, chemins de randonnée...)", rappelle le post.

L'Agence régionale de santé signale en cette fin d'après-midi cinq morts de plus dans les hôpitaux ligériens du fait du Covid-19. L'infection ayant provoqué 23 nouvelles hospitalisation.