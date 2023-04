Nord : 2 cyclistes toujours dans le coma après l'accident de Genech

Le Sdis 59, service départemental d'incendie et du secours du Nord

Les nouvelles sont rassurantes ce vendredi soir concernant 2 des 3 principales victimes de cet accident. Le plus jeune, Noë, 16 ans, ancien licencié du vélo-club de Roubaix, a donné de ses nouvelles via une story sur son compte Instagram. On le voit allongé sur son lit d'hôpital, le masque à oxygène sur le visage. Il y énumère ces blessures : une clavicule cassée, une hanche également, un genou fissuré.

Noë, un cycliste belge âgé de 16 ans, sur son lit d'hôpital au CHU de Lille - Capture écran

2 cyclistes dans le coma

Paul, un cycliste belge de 30 ans, se trouvait dans le coma encore ce vendredi après une longue opération dans la nuit de jeudi à vendredi, jusqu'à 3 heures du matin. Il semble sorti d'affaire néanmoins même si la convalescence sera très longue. Le pronostic vital reste engagé pour la troisième victime, Pascal, âgé de 50 ans. Il souffrirait de fractures, d'hématomes au cerveau qui empêcheraient toute opération. Il se trouve toujours dans le coma ce vendredi soir.

Dépistage négatif à l'alcool et aux stupéfiants pour le conducteur

Selon les informations de France Bleu Nord, le peloton de coureurs roulait en file indienne au moment du choc, du bon coté de la route. En revanche, la voiture en face n'était pas du bon côté. L'automobiliste au volant de son Peugeot 3008 a donc fauché ces coureurs un à un. Le conducteur, âgé de 80 ans, a été soumis à plusieurs tests d'alcoolémie, de stupéfiants. Ces dépistages sont tous négatifs. Comment expliquer qu'il se soit déporté sur la gauche de la route ? L'hypothèse d'un usage du portable au volant a été émise dès jeudi soir par une source proche des enquêteurs. Le parquet de Douai, qui pilote cette enquête, se montre plus prudent ce soir et attend le résultat d'investigations, notamment l'analyse du téléphone de cet automobiliste.