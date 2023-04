Nord : cinq individus arrêtés ce week-end suite à des rodéos urbains

Dans le Nord, ce week-end, plusieurs rodéos urbains ont été signalés à la police. Au total, cinq personnes ont été interpellées suite à ces rodéos à Auby, Lille, Wattignies, Tourcoing et Roubaix. Les policiers ont saisi cinq engins dont deux motos qui se sont avérées volées.

Un individu saute dans le canal pour échapper à la police

A Auby, samedi soir vers 20h40, plusieurs appels signalent des rodéos de motocross sur la zone industrielle. Une patrouille de police se rend sur place et repère trois individus dont deux pilotes non casqués. En voyant les forces de l'ordre, les trois hommes prennent la fuite. La police les repère un peu plus loin, au bord du canal de la Haute-Deûle. Deux conducteurs prennent la fuite à moto et le troisième prend la fuite en poussant sa moto à pied.

Selon une source policière, le jeune homme tente le tout pour le tout pour échapper à la police : "il abandonne sa moto et saute dans le canal." L'individu âgé de 17 ans est repêché. Il est pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de Dechy. Il sera convoqué plus tard pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Des rodéos urbains à Lille, Wattignies, Roubaix et Tourcoing

Dimanche, la police est appelée à de nombreuses reprises pour de nouveaux rodéos urbains. A Lille, vers 14h40, une patrouille repère un jeune homme s'adonnant à du rodéo urbain sans casque. Il est interpellé, sans assurance, ni permis de conduire pour une 125cm3 et les numéros de série de la moto ont été limés. L'individu âgé de 20 ans a été placé en garde à vue.

A Wattignies, vers 17h, un homme s'adonne également à du rodéo. Il est interpellé par une patrouille, sa moto signalée volée a été saisie. A Roubaix, des appels signalent un individu faisant du rodéo urbain sur la place carnot, les policiers interpellent un jeune homme dont les numéros de série de la moto cross sont aussi maquillés. La moto est signalée volée en Belgique. Le jeune homme âgé de 26 ans est placé en garde à vue. Enfin, à Tourcoing, vers 20h15, la police est appelé pour un énième rodéo urbain. Le jeune homme tente de prendre la fuite sur sa motocross, il est finalement interpellé et placé en garde à vue.