Nord : d'importants moyens mobilisés pour un exercice de crash d'avion

Ne soyez pas inquiets si vous avez aperçu des hélicoptères dans le ciel du Nord ce jeudi 8 juin. Un exercice de recherche et de sauvetage d'un avion en détresse est organisé dans le département de 8 heures à 18 heures.

La sécurité civile, la douane et la gendarmerie sont mobilisées

Ce matin, trois hélicoptères ont été mobilisés, les gendarmes, les douaniers et la sécurité civile participent à l'exercice. Sur twitter, la préfecture a tenu à rassurer la population : "un exercice de recherche et de sauvetage d'un aéronef en détresse aura lieu dans le Nord. L'exercice permet de simuler un accident d'aéronef et de tester l'ensemble des moyens aériens et terrestres."

Des hélicoptères ont participé à l'exercice de crash d'un aéronef © Radio France - Lolla Sauty

Un exercice organisé par l'Aeronautical rescue coordination center, basée à Lyon. L'objectif est d'entraîner les secours à travailler en coordination.