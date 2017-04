Nord Drôme : c'est enfin parti pour le parc éolien de Montrigaud

Douze éoliennes vont être implantées sur ce parc. Elles devraient être mises en route à la fin de cette année et alimenter en électricité environ 25 000 personnes dans le Nord Drôme.

La pose de cette première pierre est symbolique, car des travaux de terrassement et de voirie ont débuté depuis plusieurs mois. Et c'est l'aboutissement de très longues procédures judiciaires. Le projet de parc éolien de Montrigaud a émergé en 2003, il y a 14 ans. Le permis de construire est obtenu en 2009, mais les recours en justice contre le parc se multiplient. Le projet est bloqué de longues années.

Thierry Conil, le président de la Compagnie éolienne du Pays de Romans et par ailleurs de la Compagnie du vent, est habitué à ces contretemps:

On met en moyenne entre 8 et 10 ans à sortir un parc éolien, mais certains mettent plus de temps. Nous allons construire un parc par ailleurs qui aura mis plus de 18 ans à arriver à maturité. Effectivement, il y a régulièrement des recours. Mais on arrive avec patience et pugnacité à faire en sorte que ces projets puissent sortir de terre, pour contribuer à la production d'énergies propres et sans incidence sur le climat.