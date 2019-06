Nord Isère : appel à témoin lancé après une disparition inquiétante

Saint-Clair-de-la-Tour, France

Depuis le dimanche 19 mai, Partice Colliat, un habitant de Saint-Clair-de-la-Tour, dans le Nord Isère, n'a plus donné aucun signe de vie. Cet homme de 45 ans mesure 1,73 mètres pour 62 kilos.

Il a les yeux marrons, les cheveux courts poivre et sel et une petite barbe. Au moment de sa disparition, il portait sans doute un jean, des baskets et un sac à dos bleu, peut-être des lunettes de vue aussi et une bague en métal argenté avec des pierres bleues claires. La gendarmerie de la Tour-du-Pin a lancé un appel à témoins.

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la gendarmerie de la Tour-du-Pin au 04.74.83.57.00 ou le 17.