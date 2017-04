Nord Isère : après l'incendie, l'entreprise Dickson loue un entrepôt pour poursuivre son activité

Il y a deux semaines, un incendie détruisait toute une partie de l'entreprise Dickson basée à Saint-Clair-de-la-Tour dans le Nord-Isère. Ce mardi, Dickson a signé un bail avec la communauté de communes des Vals du Dauphiné pour louer un entrepôt et continuer presque normalement sa production.

L'image était impressionnante : une épaisse fumée noire se dégageant des locaux de Dickson à Saint-Clair-de-la-Tour. Le feu était parti le vendredi 14 avril en milieu d'après-midi dans cette entreprise qui fabrique des bâches et des textiles enduits pour les chapiteaux et les rideaux de camion. Il avait été maîtrisé en début de soirée. Bilan : un cinquième de l'usine détruit, quelques légères incommodations, et plusieurs jours avec une odeur de "pneu brûlé" dans les environs selon les différents témoignages. Le travail a pu reprendre dès le mardi suivant.

Un entrepôt de 1100m² loué à la communauté de communes des Vals du Dauphiné

Problème, une partie des locaux - détruite par les flammes - n'était plus exploitable en l'état. Ainsi, la communauté de communes des Vals du Dauphiné a proposé à l'entreprise à la location un entrepôt de 1100m² basé à Saint-Jean-de-Soudain dans la zone artisanale du Chapelier. "La communauté de communes est destinée à accueillir les entreprises, à les aider dans leur développement, et surtout à les aider quand il y a des sinistres" explique Jean-Claude Pelisse, vice-président au développement économique. Ce dernier précise qu'un tarif préférentiel a été proposé à Dickson, "pas une braderie non plus". Information que confirme Xavier Christophe, directeur général de Dickson, sans pour autant dévoiler le coût de la location.

Un bail de deux ans, renouvelable tous les six mois

Le bail a été signé ce mardi, les services de maintenance de Dickson s'occupent actuellement de la préparation des locaux - mise à jour du réseau électrique et l'installation d'un circuit informatique - l'entrepôt devrait être prêt à l'emploi dans le courant de la semaine à venir. Ainsi, une partie des activités de l'entreprise - conditionnement, emballage etc. - devraient être délocalisés dans ces nouveaux locaux situés à quelques kilomètres. "Ça apporte vraiment une solution très appropriée" rapporte Xavier Christophe. La production va donc pouvoir reprendre "normalement". Les locaux détruits par les flammes devraient être remis aux normes d'ici un an.