Nord-Isère : tout le matériel informatique d'une école de Chavanoz cambriolé

Les élèves de l'école élémentaire Commandant Cousteau de Chavanoz ont retrouvé leur classe sans matériel informatique ce lundi matin. L'établissement du Nord-Isère a été cambriolé dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 septembre et les ordinateurs, tablettes et vidéoprojecteurs ont été volés.

Les cambrioleurs sont entrés dans l'école "en forçant une porte" selon le maire de la commune, Roger Davrieux, dépité ce lundi. "La colère, elle est bien sûr du côté de la mairie car nous avons investis financièrement" avec l'aide de l'académie de Grenoble dans le cadre d'un appel à projet.

Des dizaines de milliers d'euros de préjudice

"La colère est du côté des enseignants et du directeur car ils font beaucoup pour nos élèves" continue le maire et "la colère est aussi du côté des parents qui ont du mal à comprendre comment on peut s'en prendre à une école et au matériel qui sert à leurs enfants."

Les tablettes, les ordinateurs et les vidéoprojecteurs ont été installés au début de l'année scolaire 2022-2023. Selon Roger Davrieux, le préjudice s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros.