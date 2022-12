Nord-Isère : un accident de la route mortel le jour de Noël

Un accident de la route mortel le jour de Noël. Une voiture a fait une sortie de route et a fini sa course dans un ravin, 20 mètres en contrebas dans la soirée de ce dimanche 25 décembre, vers 19h aux Eparres dans le Nord-Isère. La passagère, une femme de 67 ans, a été tuée, les secours n'ont rien pu faire. Le conducteur, âgé lui de 22 ans, a été blessé et transporté à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu.

